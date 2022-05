Liverpool, PSG - INFO BUT! : le dossier Salah proche du dénouement !

Sous contrat jusqu’en juin 2023 avec Liverpool, Mohamed Salah (29 ans) est-il sur le départ ? De l’extérieur, on peut se demander si l’attaquant international égyptien n’arrive pas à la fin d’un cycle, lui qui avait été recruté pour un peu plus de 40 M€ lors de l’été 2017. Certaines formations étrangères suivent d’ailleurs de près la situation de l’ancien joueur de la Roma, de Chelsea et de Bâle, auteur de vingt-deux buts cette saison en Premier League. C’est notamment le cas du Paris Saint-Germain qui s’est positionné concrètement pour le récupérer cet été ou le suivant.

Salah et Liverpool font des efforts

Comme nous vous le révélions précédemment, il y a eu des contacts avec l’entourage du Pharaon, mais les Reds ont décidé de sortir les barbelés. Alors que Sadio Mané a certaines envies d’ailleurs, Jürgen Klopp ne veut pas entendre parler d’un éventuel départ de son numéro 11, sa direction s’activant pour tenter de blinder son engagement. Selon une source proche du dossier, Mohamed Salah a accepté de revoir ses prétentions à la baisse, et on pourrait se diriger vers un nouveau bail courant jusqu’en juin 2026.

Le joueur le mieux payé de l’histoire des Reds

Après plusieurs mois de négociations, les deux parties ont fait un pas l’une vers l’autre, mais il ne faut pas se tromper. En cas d’accord global, Mohamed Salah deviendra tout simplement le joueur le mieux payé de l’histoire de l’actuel deuxième de Premier League, qui s’est d’ores et déjà assuré les services du prometteur Fabio Carvalho (19 ans, Fulham) du côté des arrivées.

Ignazio GENUARDI

Benjamin Danet

Rédacteur