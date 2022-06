Liverpool, PSG - Mercato : Sadio Mané, dossier à oublier pour Paris ?

Zapping But! Football Club PSG - INFOS BUT! : Le rêve Zidane, l’alternative Conte et duel serré pour Pogba

Des semaines que divers noms sont associés au PSG alors que le mercato estival pointe le bout de son nez. Logique au regard du statut du club de la capitale et des ambitions de Ligue des Champions. A ce sujet, il a été évoqué un intérêt pour l'attaquant de Liverpool, Sadio Mané, en fin de contrat en juin 2023.

Le Sénégalais, qui n'a toujours pas prolongé avec les Reds, devrait toutefois privilégier un autre choix que celui du PSG. En effet, selon les informations de Sky, il aurait décidé clairement de rejoindre le Bayern Munich.

Reste à savoir si Liverpool ne va pas tenter de s'en séparer dès cet été, afin de ne pas voir partir son joueur libre.

Pour résumer Sadio Mané, l'attaquant de Liverpool, qui sera en fin de contrat avec les Reds dans un an, est courtisé par un grand nombre de cadors européens. Dont le PSG. Mais selon les informations de Sky, le joueur a clairement identifié son prochain club.

Benjamin Danet

Rédacteur