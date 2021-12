LOSC - Mercato : coup de pouce inespéré du PSG dans le dossier Botman ?

Zapping But! Football Club PSG : les joueurs en fin de contrat en 2021

Le LOSC peut s’attendre à être attaqué au sujet de Sven Botman cet hiver. Dans le viseur de Newcastle au mercato hivernal, le défenseur néerlandais est aussi dans les petits papiers de l’AC Milan. Selon La Gazzetta dello Sport, le club italien serait prêt à débourser pas moins de 30 millions d’euros pour le recruter en janvier !

Diallo est aussi dans le viseur de l'AC Milan

Toujours en course en Ligue des champions, le LOSC pourrait renflouer ses caisses mais un départ de Botman laisserait un grand vide dans sa défense. Toutefois, pour remplacer Simon Kjaer, out jusqu'à la fin de la saison, l'AC Milan aurait une autre cible. Selon Sky Sport Italia, les Rossoneri seraient en effet intéressés par le défenseur du PSG Abdou Diallo (25 ans), sous contrat jusqu’en 2024. Le club italien a noué des contacts avec les dirigeants parisiens et ceux-ci n'auraient pas repoussé l'approche. Acheté 32 M€ à l’été 2019, Diallo, lui, s'interrogerait sur la suite à donner à ces contacts.

Très heureux d’avoir signé au @PSG_inside pour ces 5 prochaines années.

Je remercie le @BVB, le staff, le club pour les années que j’ai passé là-bas.

A présent focus sur l’avenir

ALLEZ PARIS 🔵🔴 pic.twitter.com/wTIKF1K0eT — Abdou Diallo (@ADiallo_4) July 16, 2019