LOSC - Mercato : le PSG prépare une belle offre pour Renato Sanches

INFO BUT! : Paris avance ses pions pour un brésilien de l'Ajax

Alors que Vitinha devrait être la première recrue estivale du Paris Saint-Germain, Luis Campos souhaiterait faire venir un second milieu de terrain portugais au PSG cet été en la personne de Renato Sanches.

Une offre du PSG arrive pour Renato Sanches

Selon les informations de Foot Mercato, Luis Campos travaillerait même déjà avec Jorge Mendes afin de boucler un accord contractuel pour le milieu de terrain du LOSC, à qui il ne reste plus qu'un an de contrat. Et alors que l'AC Milan aurait proposé 15 millions d'euros et 3 millions de bonus pour s'attacher les services l'ancien joueur du Bayern Munich, le PSG devrait proposer davantage au club nordiste. Affaire à suivre...

🚨Info: Dossier Renato Sanches 🇵🇹



■ Luis Campos 🇵🇹 discute des conditions contractuelles avec Jorge Mendes 🇵🇹 et travaille pour sceller un accord



■ Olivier Létang 🇫🇷, le président de #Lille en a été informé



■ #Milan a proposé 15M€ + 3M€ de bonus



■ Paris va proposer plus pic.twitter.com/2NSeMFvcMI — Santi Aouna (@Santi_J_FM) June 18, 2022

Pour résumer Pour recruter Renato Sanches, le PSG devrait formuler une offre au LOSC supérieur à celle de l'AC Milan. Le club italien aurait proposé 15 millions d'euros et 3 millions de bonus pour s'attacher les services du milieu de terrain portugais.

