LOSC – PSG (0-0) : Tuchel se veut pessimiste sur le Mercato et voit un Ballon d'Or à Paris !

Très remonté contre le rythme infernal des matches qui plombe le PSG en ce début de saison et rempli son infirmerie, Thomas Tuchel s'est voulu réservé sur le Mercato d'hiver parisien à l'issue du match nul de son équipe à Lille (0-0).

« Ce n'est pas le moment de demander des choses »

« On doit attendre, voir comment on peut aider, comment on doit composer le onze titulaire... On peut réfléchir avec le club si c'est possible ou pas. La situation globale du monde du foot est particulière. Ce n'est pas le moment de demander des choses. On doit réfléchir, analyser si des choses sont possibles ou pas », a-t-il fait savoir, peu désireux de s'immiscer dans les prérogatives de Leonardo et d'ouvrir une nouvelle polémique avec son directeur sportif.

Sur le match au stade Pierre-Mauroy, où il a peut-être encore perdu trois éléments (Kimpembe, Kurzawa, Florenzi), le technicien allemand affichait quand même une satisfaction : le match XXL de Marquinhos, de retour d'un petit pépin à la hanche et en grande forme : « Vous pouvez faire une vidéo de lui, c'est niveau Ballon d'Or. Il change tout. S'il n'est pas dans le Onze FIFA, je ne comprends pas ». Nous non plus, on ne comprend pas.