LOSC, PSG – Mercato : c'est officiel pour Renato Sanches, ses premiers mots sont pour Galtier

Zapping But! Football Club PSG - INFO BUT! : un invité surprise pour l'après Pochettino ?

Après Vitinha (FC Porto), Hugo Ekitike (Reims) et Nordi Mukiele (RB Leipzig), Renato Sanches est devenu ce jeudi, comme prévu, la 4e recrue estivale du PSG. A 24 ans, le Portugais s'est engagé pour cinq ans, contre 15 M€, et il s'est dit ravi de retrouver Christophe Galtier.

« Je le connais bien ! C'est un bon coach, qui m'a beaucoup fait évoluer depuis que j'ai rejoint la Ligue 1. Ensemble, nous sommes même parvenus à gagner le Championnat avec Lille (en 2021). On a fait du bon travail ensemble, et je suis heureux de travailler à nouveau avec lui, ainsi qu'avec les membres de son staff. Travailler avec un entraîneur que l'on connaît facilite toujours les choses. La communication est plus simple. »