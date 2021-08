LOSC, PSG – Mercato : José Fonte lance un premier pavé dans la mare de Messi, Neymar et Mbappé !

Zapping But! Football Club PSG : Top 10 des salaires de la saison 2020 / 2021

Interrogé par TalkSport, José Fonte s'est notamment confié sur l'arrivée de Lionel Messi au PSG. Et le capitaine du LOSC « L’arrivée de Messi ? C’est excitant. Évidemment, au niveau de la concurrence, ce sera encore plus difficile pour nous, mais nous sommes prêts à relever le défi. Imaginez, nous réalisons un clean-sheet contre eux... Cela ne fera que nous valoriser encore plus ».

Mais le Portugais a ensuite ajouté : « Messi, Neymar et Mbappe, c’est un trio d’attaque incroyable. Mais est-ce qu’ils vont défendre ? Je ne sais pas. » Et ce avant d'évoquer les dépenses à tout va du club parisien... « Sur le plan sportif, c’est formidable pour le football français. Cependant, je ne comprends pas le fair-play financier en France. Tous les clubs limitent leurs dépenses. Ils ne peuvent pas acheter beaucoup, ils ne peuvent pas avoir des joueurs avec de gros salaires mais le PSG arrive et on dirait qu’il n’y a pas de loi. Tout le monde a dû serrer le budget à Lille, certains joueurs ont dû réduire leur salaire. Au PSG, vous voyez Gianluigi Donnarumma signer, Sergio Ramos signer, et Georginio Wijnaldum signer. Ces joueurs viennent pour de gros, gros salaires tout en sachant qu’ils ont déjà beaucoup de joueurs qui ont des salaires incroyables. C’est de là que vient la frustration. »