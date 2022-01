Manchester United - Mercato : les Red Devils torpillent une piste du PSG et du Real Madrid

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des joueurs les plus capés

En fin de contrat en juin prochain avec Chelsea, Antonio Rüdiger a refusé la dernière proposition de prolongation des Blues. Libre de s'engager où il le souhaite depuis le 1er janvier, le défenseur central allemand est sur les tablettes du Paris Saint-Germain, du Real Madrid, du Bayern Munich ou encore de la Juventus Turin.

Selon les informations de Sky Sport, Manchester United serait également entré dans la danse pour recruter l'ancien joueur de l'AS Roma. Le nouvel entraîneur des Red Devils, Ralf Rangnick, apprécierait depuis longtemps les qualités d'Antonio Rüdiger et connaîtrait très bien son frère et agent.

