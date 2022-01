Manchester United, PSG - Mercato : après Messi, Cristiano Ronaldo pense lui aussi à un départ

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Selon les informations de l'émission espagnole El Chiringuito TV, Lionel Messi, qui ne se plairait que très moyennement en France, envisagerait un départ en fin de saison du Paris Saint-Germain si le club de la capitale ne remporte pas la Ligue des Champions.

L'alter ego de la Pulga, Cristiano Ronaldo, pourrait lui aussi aller voir ailleurs l'été prochain. En effet, selon les informations du Daily Star, la star portugaise, qui serait agacé par le fonctionnement et le management du club mancunien depuis son retour, considérerait sérieusement la possibilité de quitter Manchester United lors du prochain mercato estival.

"Il pensait que ce serait mieux que ça. C'est un gagnant né et il veut gagner plus de trophées, alors le choix du prochain manager l'aidera à décider de son avenir", a confié une source au média anglais.

🚨🚨 EXCLUSIVE... Cristiano Ronaldo considering #MUFC exit with future relying on new manager identity



✍️ @CrossyDailyStarhttps://t.co/zNea45nmJg pic.twitter.com/s9vOfv7iBG