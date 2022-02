Manchester United, PSG - Mercato : Cristiano Ronaldo veut régler son avenir en mars

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des valeurs marchandes des Parisiens

Légèrement chahuté du côté de Manchester United, Cristiano Ronaldo (37 ans) n'est pas sûr d'honorer son contrat à terme en juin 2023 avec les Red Devils. Pas franchement fan du manager Ralf Rangnick, qui l'a piqué récemment en conférence de presse, le quintuple Ballon d'Or ne ferme pas la porte à une deuxième année dans le Nord de l'Angleterre mais ça dépendra en grande partie de l'identité du futur coach.

CR7 – Jorge Mendes, rendez-vous planifié

En attendant, et comme le rapporte le Daily Star, CR7 a bien intention d'explorer toutes les options qui s'offrent à lui. Si certaines rumeurs persistantes font état d'un intérêt du PSG le concernant, celles-ci ne sont pas avérées et Cristiano a prévu de consulter prochainement son agent et ami Jorge Mendes.

La date de l'entrevue est même déjà fixée : ce sera en mars lors du rassemblement pour les barrages de la Coupe du Monde avec le Portugal. Il s'agira de savoir quelles sont réellement toutes ses options en cas de départ de Manchester. La qualification ou non pour une ultime Coupe du Monde pourrait aussi dicter son choix de rester en Europe ou de tenter l'aventure en MLS.