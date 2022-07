Manchester United, PSG - Mercato : Messi à l'origine des envies de départ de Cristiano Ronaldo ?

Zapping But! Football Club PSG - INFO BUT! : Paris avance ses pions pour un brésilien de l'Ajax

Absent de la prochaine édition de la Ligue des Champions s'il honore son contrat à terme à Manchester United, Cristiano Ronaldo (37 ans) agite actuellement le Mercato en quête d'un nouveau point de chute.

Après avoir essuyé de nombreux refus (PSG, Real Madrid, Bayern Munich, Atlético), le Portugais fait contre mauvaise fortune bon cœur et commence à réfléchir à l'éventualité (qui ne l'enchante guère) de rester chez les Red Devils. D'ailleurs, sur son compte Instagram, CR7 s'est permis une petite sortie pleine d'orgueil en annonçant son retour sur le terrain pour le match amical entre Manchester et le Rayo Vallecano (« dimanche, le roi joue ») afin de faire passer la pilule de son absence sur le match face à l'Atlético ce samedi.

La peur de perdre sa couronne en C1

Il n'empêche que s'il trouve un club de C1 prêt à l'accueillir, Cristiano Ronaldo fera sans doute des pieds et des mains pour y aller. La raison ? The Athletic croit savoir que Lionel Messi est la cause principale de ces vélléités de départ. Actuel meilleur buteur de la Ligue des Champions (140 réalisations), le quintuple Ballon d'Or redoute que son meilleur ennemi, aujourd'hui au PSG et à seulement 15 buts, ne le rattrape au prix d'une campagne 2022-23 extraordinaire. C'est donc pour prolonger ce mano-à-mano dantesque que CR7 souhaiterait quitter le Nord de l'Angleterre...