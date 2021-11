Manchester United, PSG : une bataille Pochettino - Zidane pour remplacer Solskjaer ?

Zapping But! Football Club Mbappé - Haaland : le duel en chiffres

Sur la sellette depuis de longues semaines, Ole Gunnar Solskjaer a été limogé ce dimanche de son poste d'entraîneur de Manchester United au lendemain de la lourde défaite face à Watford (4-1).

Selon les informations de Sky Sports, Mauricio Pochettino, qui est sous contrat jusqu'en juin 2023 avec le Paris Saint-Germain, serait la priorité numéro 1 des dirigeants mancuniens pour remplacer Ole Gunnar Solskjaer.

Zinédine Zidane, libre de tout contrat depuis son départ l'été dernier du Real Madrid, serait également dans la short-list des Red Devils. Mais le technicien ne serait pas très chaud pour reprendre une équipe en cours de saison.

