Manchester United, Real Madrid - Mercato : Zidane attendrait le PSG !

Attention, information à prendre avec des pincettes, voire même avec des tenailles, tant elle paraît énorme. Selon El Mundo Deportivo, Zinédine Zidane ne devrait pas répondre favorablement aux avances de Manchester United, qui lui a pourtant fixé un ultimatum car le temps presse pour remplacer Ole Gunnar Solskjaer. Et pour cause : le champion du monde 98 aurait deux autres objectifs en tête.

Le premier, et ça on veut bien le croire, c'est l'équipe de France. Très content de son break après son deuxième passage au Real Madrid, ZZ attendrait la fin de la Coupe du monde 2022, dans un peu plus d'un an, pour prendre la suite de Didier Deschamps. Mais, et c'est là qu'il faut sortir les tenailles, il suivrait aussi avec attention ce qu'il se passe du côté du PSG ! L'idée de retravailler avec Sergio Ramos tout en ayant sous ses ordres Neymar, Lionel Messi et Kylian Mbappé le séduirait. Si Mauricio Pochettino était débarqué, il pourrait se laisser tenter. Improbable, non, quand on se souvient combien il dit aimer l'OM et être fier d'être marseillais ?

Pensez-vous que, s'il vient, Zidane est assez influent pour ne pas subir la diabolisation systématique des recrues du PSG par RMC, L'Equipe et compagnie ? — ADN PSG 🧬 ❁ (@PSG_adn) October 26, 2021