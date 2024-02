Mercato : le prix est fixé pour Guimarães, le PSG et le Real Madrid à l’affût !

Déjà fortement convoité cet été, Bruno Guimarães (26 ans) pourrait être encore l’attraction numéro 1 du mercato estival en Europe. Et pour cause, Newcastle vient de fixer son prix pour un éventuel transfert à venir.

Selon Ekrem Konur, spécialiste des transferts, les Magpies attendraient une offre de plus de 100 millions d'euros pour libérer le milieu de terrain brésilien à l’heure où le Real Madrid et le PSG continuent d'être liés au joueur brésilien. En revanche, plus de trace du FC Barcelone...

Newcastle United are waiting for an offer of over 100 million euros for Brazilian midfielder Bruno Guimarães.



