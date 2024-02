Mercato : le PSG a déjà 34 pistes pour l'été prochain, elles ont toutes fuité !

Zapping But! Football Club PSG : le palmarès complet des Parisiens

Pour le prochain mercato estival, le Paris Saint-Germain, qui voudrait recruter un défenseur central, un latéral droit, deux milieux de terrain et deux attaquants lors de cette fenêtre de transfert, aurait déjà une trentaine de pistes, si l'on en croit les informations du compte X @PSGInside_Actu.

Toutes les pistes du PSG pour l'été prochain

En défense, Leny Yoro (LOSC), Gonçalo Inacio (Sporting Portugal) seraient les grandes priorités des dirigeants parisiens. Ibrahima Konaté (Liverpool), Antonio Silva (Benfica), Giorgio Scalvini (Atalanta Bergame), Willian Pacho (Eintracht Francfort) Matthjis De Ligt (Bayern Munich), Arthur Théate (Stade Rennais), Odilon Kossounou (Bayer Leverkusen) et Ferdi Kadioglu (Fenerbahçe) seraient également ciblés par le champion de France en titre.

Dans l'entrejeu, c'est Bruno Guimaraes (Newcastle) qui serait la piste prioritaire devant Joshua Kimmich (Bayern Munich), Bernardo Silva (Manchester City) et Frenkie De Jong (FC Barcelone). Khephren Thuram (OGC Nice), Youssouf Fofana (AS Monaco), Nicolo Barella (Inter Milan), Ismael Saibari (PSV Eindhoven), Enzo Fernandez (Chelsea), Florian Wirtz (Bayer Leverkusen) et Adrien Rabiot (Juventus) seraient, eux, des pistes secondaires.

Enfin, en attaque, Victor Osimhen (Naples), Rafael Leão (AC Milan), Heung-Min Son (Tottenham), Viktor Gyokeres (Sporting Portugal), Khvicha Kvaratskhelia (Naples), Lautaro Martinez (Inter Milan), Mohamed Salah (Liverpool), Benjamin Sesko (RB Leipzig), Johan Bakayoko (PSV Eindhoven), Joao Neves (Benfica), Santiago Gimenez (Feyenoord), Dusan Vlahovic (Juventus) et Nico Williams (Atletic Bilbao) seraient pistés par le PSG pour combler notamment le départ de Kylian Mbappé.

