Mercato : le PSG a pris sa décision pour une dernière recrue et vise encore quatre départs

Lucas Beraldo devrait être la seule recrue hivernale du Paris Saint-Germain. Et pour cause, selon les informations du journaliste de France Info, Julien Froment, le marché hivernal du PSG serait terminé dans le sens des arrivées. Les dirigeants parisiens, qui ont également bouclé l'arrivée de Gabriel Moscardo pour l'été prochain, seraient satisfaits de l’effectif actuellement présent.

C'est autre chose dans le sens des départs !

Dans le sens des départs, quatre joueurs pourraient encore quitter le club de la capitale d'ici jeudi soir, d'après Julien Froment et le compte Twitter @PSGInside_Actu. Il s'agirait de Keylor Navas, courtisé en MLS, au Mexique et en Arabia saoudite, Layvin Kurzawa, Noah Lemina, qui pourrait être prêté avec option d'achat en Ligue 1 ou en Ligue 2, et Hugo Ekitike, qui pourrait, lui, partir en Allemagne ou en Angleterre.

👋🏻 Dans le sens des départs, le club cherche toujours à exfiltrer #Kurzawa et #Ekitike.



Pour Ekitike, il ne sera pas bradé.



Plusieurs clubs de PL et Liga intéressés pour prêt avec option achat élevée.@franceinfo pic.twitter.com/bzMJqd26ZM — Julien Froment (@JulienFroment) January 30, 2024

