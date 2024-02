Mercato : Osimhen a donné sa réponse au PSG

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

Pour pallier le départ de Kylian Mbappé à la fin de la saison, le Paris Saint-Germain aurait fait de l'avant-centre de Naples, Victor Osimhen, l'un de ses priorités pour le prochain mercato estival. VOIR AUSSI : CONSULTEZ LA FICHE DE VICTOR OSIMHEN Osimhen est ouvert à un départ vers le PSG Passé par le LOSC lors de la saison 2019-2020, l'international nigérian ne serait pas contre un retour en Ligue 1, à en croire les informations du journaliste de L'Équipe, Loïc Tanzi. Le meilleur footballeur africain de l'année 2023, auteur de 8 buts en 18 matchs disputés toutes compétitions confondues depuis le début de la saison avec Naples, serait donc ouvert à un départ à Paris. Mais le PSG va devoir casser sa tirelire pour s'offrir Victor Osimhen, estimé à 110 millions d'euros par le site Transfermarkt et qui a une clause libératoire de 130 millions d'euros. Voir le fil infos Podcast Men's Up Life Pour résumer Priorité du PSG pour remplacer Kylian Mbappé en vue de la saison prochaine, l'attaquant de Naples, Victor Osimhen, aurait envoyé une première réponse positive au champion de France en titre.

Fabien Chorlet

Rédacteur