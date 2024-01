PSG Mercato : une ultime offre du Qatar arrive pour Mbappé, elle est historique !

Zapping But! Football Club PSG : le palmarès complet des Parisiens

Alors que Kylian Mbappé arrive une nouvelle fois en fin de contrat en juin prochain avec le Paris Saint-Germain, les dirigeants parisiens ont déjà formulé plusieurs offres de prolongation au champion du monde 2018. Mais ce dernier n'a pas donné suite à ces propositions.

Le PSG prépare une dernière offre pour Mbappé

Malgré ces refus et la menace Real Madrid, le club de la capitale aurait toujours espoir de prolonger l'ancien Monégasque et devrait bientôt lui soumettre une ultime offre, si l'on en croit les indiscrétions du compte Twitter @PSGInside_Actu. D'après le suiveur du PSG, il s'agirait d'une offre historique car jamais vu en France. Cette proposition comporterait deux contrats différents : un bail de deux ans plus une année en option et un de quatre ans. Toujours d'après ce compte Twitter, il y aurait fort à parier que Kylian Mbappé attendra la fin du parcours du PSG en Ligue des Champions pour annoncer sa décision.

