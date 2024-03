PSG Mercato : dragué par quatre cadors, Xavi Simons sort du silence sur son avenir

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des valeurs marchandes des Parisiens

Prêté jusqu'à la fin de la saison sans option d'achat au RB Leipzig par le Paris Saint-Germain, Xavi Simons devrait normalement revenir au PSG l'été prochain, Luis Enrique comptant sur lui pour la saison prochaine.

Mais d'après le journaliste turc, Ekrem Konur, le milieu offensif néerlandais, étincelant depuis le début de la saison avec le club allemand, attirerait les convoitises de nombreux cadors européens, dont Arsenal, Manchester United, le Bayern Munich et le Borussia Dortmund. De son côté, le RB Leipzig voudrait obtenir un deuxième prêt de l'ancien joueur du FC Barcelone.

"Je suis très heureux à Leipzig"

En attendant, Xavi Simons, qui s'est exprimé sur son avenir dans un entretien accordé à Kicker, se concentre pleinement sur le RB Leipzig et ne pense pas au PSG. "Je me concentre vraiment sur Leipzig. Je veux profiter de mon présent, et mon présent, c’est Leipzig. Nous avons maintenant des matchs importants qui nous attendent, et puis il y aura le championnat d’Europe en juin. Ce n’est donc pas encore le moment de penser à l’année prochaine. Après la saison, toutes les parties se parleront et discuteront de la suite des événements. Je suis très heureux ici", a confié le joueur de 20 ans, sous contrat jusqu'en juin 2027 avec le PSG.

Podcast Men's Up Life