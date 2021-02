Zapping But! Football Club PSG : les meilleures déclarations de l'année 2020

Dans sa course à la signature de Lionel Messi, qui arrive en fin de contrat en juin prochain avec le FC Barcelone, le PSG peut compter sur une carte de choix : Neymar.

D’après Isabela Pagliari, la star brésilienne essaye de convaincre le sextuple Ballon d’or de rejoindre la capitale française : « C’est vrai que Neymar joue en coulisses pour que le transfert de Messi ait lieu. Manchester City ne peut pas payer le salaire de Messi aujourd’hui. En plus, Messi a plus d’amis et de groupes sud-américains au PSG. Je pense que ça va être plus facile pour lui d’arriver à Paris. Je crois qu’il veut gagner des titres, donc c’est mieux de venir au PSG. Ce n’est pas qu’il veut gagner la Ligue 1, mais je pense qu’après la performance du PSG au Camp Nou, il doit se dire que cette équipe peut faire quelque chose en Champion League. »

Pour la journaliste auriverde, basée à Paris, Neymar a déjà vendu la mèche d’une probable arrivée de Messi : « “Tout le monde à l’image que Paris est trop fort dans une Ligue 1 faible et qu’ils ne vont pas être performants en Champions League. Après le match à Manchester United, Neymar avait fait une déclaration. Il a presque déclaré que Messi allait venir au PSG. Ce n’est pas une déclaration que tu sors sans savoir quelque chose (…) Messi ne peut pas parler pour l’instant, c’est normal. On a vu combien il touche en salaire au FC Barcelone et ça ne sera pas le cas à Paris. À son âge (33 ans), est-ce qu’il veut être plus tranquille et content dans l’ambiance ? Parce qu’on sait qu’à Barcelone ça ne va pas du tout, même s’il aime beaucoup la ville. On voit sur le visage de Messi qu’il est tendu et qu’il ne prend plus de plaisir. Pour lui au PSG, ça peut être une ambiance de fou. »

Pour l’heure, le PSG et Manchester City sont les clubs les plus intéressés par la signature de Lionel Messi. La Pulga n’a toujours pas fait son choix.