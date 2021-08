OGC Nice - Mercato : un indésirable du PSG offert à Galtier ?

Zapping But! Football Club PSG : les chiffres de la carrière de Georginio Wijnaldum

Layvin Kurzawa bientôt de retour sur la Côte d’Azur ? Selon les informations de Mohamed Toubache-Ter, le latéral gauche français formé à l’AS Monaco pourrait faire son retour dans le Sud-Est de la France puisqu’il serait dans le viseur du board niçois.

Le joueur pas forcément utilisé au PSG avec la présence de Juan Bernat et Abdou Diallo, intéresserait Christophe Galtier qui a pourtant déjà signé le jeune Melvin Bard cet été au même poste et que Hassane Kamara n’est là que depuis la saison dernière. Reste désormais à savoir si le joueur sera convaincu par le projet niçois et quelle forme pourrait prendre cet éventuel transfert.

Layvin Kurzawa est dans le viseur du board niçois !!! #PSG #OGCN — Mohamed TOUBACHE-TER (@MohamedTERParis) August 10, 2021