OL - Mercato : la petite vacherie d’Aulas au PSG pour Wijnaldum

Jean-Michel Aulas n’a pas la langue dans sa poche. Le président de l’OL s’est servi de sa dernière tribune médiatique au Progrès pour dire ce qu’il pensait de la position de Canal+ au sujet des droits télé mais aussi du déroulement du mercato estival chez les Gones.

Au sujet du marché des transferts, Aulas est forcément revenu sur le départ de Memphis Depay, parti libre. Cette situation, le patron de l’OL ne voulait pas la vivre mais il n’a pas réussi à le convaincre de prolonger avant cet été. Liverpool a connu la même mésaventure avec Georginio Wijnaldum... qui s’est engagé au PSG avec un salaire mirobolant.

« C’est la priorité des priorités. On n’a pas pu le faire avec Memphis, mais on est satisfait de ses quatre ans et demi ici. Liverpool a eu le même dossier avec Wijnaldum. Le PSG va lui payer entre 10 et 11 M€ de salaire net, c’est le prix de sa liberté », a expliqué Aulas au quotidien régional.