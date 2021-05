OM - Mercato : CR7 au PSG, un gros coup s’organise pour Sampaoli

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des transferts les plus chers

Le billard à trois bandes n’a jamais aussi bien porté son nom. Il pourrait opérer au mercato entre l’OM, le PSG et la Juventus Turin. Le point central se nomme Cristiano Ronaldo. Selon La Gazzetta dello Sport, Jorge Mendes a amorcé les contacts avec le PSG pour savoir s'il serait intéressé par son client.

L’agent de CR7 a conscience que le retour annoncé de Max Allegri sur le banc de la Juventus Turin ne serait pas une excellente nouvelle pour lui et s’affaire donc pour lui trouver un nouveau point de chute. Le quotidien sportif italien explique que, pour l'heure, le PSG n'a pas donné suite, préoccupé par le dossier Kylian Mbappé (22 ans) mais il n’a pas fermé la porte non plus grâce à un échange avec Mauro Icardi !

« La Juve signera un nouvel attaquant cet été, assure Nicolo Schira. L’une des principales cibles reste Mauro Icardi, qui pourrait quitter le PSG ces prochaines semaines. Allegri l’adore et l’Argentin voudrait revenir en Serie A. » Une signature d’Icardi à la Juve ferait grandement les affaires de l’OM avec Arkadiusz Milik (27 ans). La Vieille Dame garde en effet un œil attentif sur la situation de l’attaquant polonais en vue du mercato estival. Allegri miserait donc plutôt sur Icardi.

