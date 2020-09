OM – Mercato : Leonardo a détourné Dimitri Payet du PSG !

S'il est aujourd'hui plus que jamais Marseillais et fier de l'être, Dimitri Payet (33 ans) aurait pu choisir une voie radicalement opposée dans sa carrière. En janvier 2011, lorsqu'il évoluait à l'ASSE, le Réunionnais avait même fait des pieds et des mains pour signer au PSG … Avant de finalement être retenu par les dirigeants des Verts.

Alors qu'on l'attendait à Paris six mois plus tard, Payet avait alors fait le choix de signer au LOSC pour 9 M€. Un changement de cap facile à expliquer pour son agent de toujours Jacques-Olivier Auguste, qui est revenu sur l'épisode mercredi soir pour les besoins d'un documentaire de la chaîne Téléfoot.

Payet était une idée de Roche au PSG... pas de Léonardo

« En juin 2011, on discute avec Alain Roche, il nous dit qu’à partir du 30 juin ce n’est plus lui le directeur sportif. Ensuite, c’était Leonardo. Comme on n’avait pas parlé avec Leonardo, on s’est dit que ce n’était pas bon. C’est ce qui a déclenché le non-transfert de Dimitri au PSG. Le directeur sportif actuel le voulait, mais le directeur sportif a changé, ce n'était pas la situation la plus "sécure" pour lui, donc ça ne s’est pas fait », a expliqué le conseiller de Payet.

Avec l'arrivée de QSI, Dimitri Payet n'avait plus vraiment sa place dans le projet parisien. Une situation qui n'a cependant pas affecté l'évolution de sa carrière par la suite...