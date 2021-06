OM - Mercato : Longoria a tenté le tout pour le tout avec un buteur très coté à Madrid

Zapping But! Football Club PSG : le Parc des Princes, une forteresse devenue vulnérable

Les rumeurs les plus farfelues sont monnaie courante à l’OM. Il y a quelques mois, on apprenait par exemple que le club phocéen était sur les traces de Diego Costa. Interrogé à ce sujet, Pablo Longoria avait démenti cette hypothèse, assurant qu’il n’avait pas les moyens de payer le salaire de l’ancien attaquant de l’Atlético Madrid. En mars, Jacques-Henri Eyraud avait néanmoins fait savoir qu'il avait tenté de le faire signer sous l'impulsion d'Andoni Zubizareta.

Ce jeudi, Super Deporte a remis une pièce dans ma machine en affirmant que l’OM a bel et bien formulé une offre à Costa pour le recruter ! Les détails de celle-ci n’ont pas filtré mais le média espagnol ajoute que l’international ibérique a trouvé un accord de principe avec Besiktas.

Pour s’attacher les services de Costa, le club turc serait prêt à lui offrir un salaire de 2,5 millions d’euros et lui payer une prime à la signature d’un million et demi d’euros. Comme l’OM, Galatasaray et d’autres formations brésiliennes seraient restées à quai devant ces standards.

JHE a confirmé que Diego Costa avait été tout proche de signer à l'OM.



« Ça a failli se faire. Andoni Zubizarreta a poussé les négociations assez loin. Diego Costa était prêt à consentir une baisse de salaire, mais cela n’a pas suffi. »



