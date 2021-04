OM, PSG - Mercato : comme Messi, Mandanda a une préférence entre Haaland et Mbappé

Zapping But! Football Club PSG : les enjeux de la rencontre face au LOSC

La guerre fait rage. Sans que les deux intéressés ne soient montés l’un contre l’autre, Kylian Mbappé et Erling Haaland sont déjà annoncés comme les futurs cracks de demain. Il faut dire que les deux attaquants respectifs du PSG et du Borussia Dortmund marquent encore les esprits cette saison grâce à leur ribambelle de buts.

Après Lionel Messi, qui affiche une préférence pour le champion du monde du PSG eu égard au jeu du FC Barcelone, Steve Mandanda a donné son avis sur la question. Et le gardien international de l’OM penche pour le choix de l’attaquant argentin.

« Ça fait plaisir de gagner contre le Paris Saint-Germain »

« Je préfère Kylian, a-t-il affirmé à Onze Mondial. En plus, c’est quelqu’un que j’apprécie beaucoup et que je connais très bien (...) Battre le PSG ? Ça fait plaisir, c’est une belle victoire qu’on a eue en début de saison. Il faut réussir à trouver l’équilibre pour gagner plus souvent mais, oui, ça fait plaisir de gagner contre le Paris Saint-Germain. »