OM, PSG – Mercato : les deux clubs sanctionnés par l'UEFA

L'UEFA va sanctionner 8 clubs européens pour ne pas avoir respecté le fair play financier. Le PSG et l'OM en font partie, au même titre que l'AS Monaco, Besiktas, l'AC Milan, la Juventus, l'Inter Milan et l'AS Rome.

Avec 10 M€, le PSG écope de la sanction la plus lourde. Et l'OM, comme l'AS Monaco, de la plus légère, avec 300 000 € d'amende. Les montants sont susceptibles de grimper respectivement jusqu'à 65 M€ et 2 M€ s'ils ne respectent pas leurs engagements d'ici la saison 2025/26...

Settlement agreements have been concluded with eight clubs who failed to comply with financial break-even requirements.



The clubs agreed to financial contributions, specific targets and conditional and unconditional sporting restrictions over the coming years.



