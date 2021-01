OM, PSG - Mercato : un défenseur du FC Barcelone serait dans le viseur des deux clubs

Qui dit mercato dit rumeurs. Et, forcément, le PSG n'y échappe pas. L'information vient cette fois du quotidien, Estadio Deportivo et tendrait à prouver que le PSG est intéressé par Emerson, latéral droit qui évolue depuis des mois au Betis Séville et qui appartient au FC Barcelone. Le club catalan qu'il rejoindra d'ailleurs l'été prochain au terme de son prêt.

Emerson est international espoir brésilien. Il est arrivé en Europe au mois de janvier 2019. Comme le rapporte RMC, Emerson est aujourd'hui évalué à 20 millions d'euros par le site spécialisé Transfermarkt.

Toujours selon Estadio Deportivo, d'autres clubs européens se sont intéressés au dossier et évoque notamment l'l'Olympique de Marseille. Le club phocéen qui, comme vous le savez sans doute, vient de recruter Pol Lirola à la Fiorentina.