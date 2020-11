PSG - Mercato : Pierre Ménès valide une recrue estampillée Leonardo

Durant sa carrière, Pierre Ménès s'est fait un nom grâce à ses avis tranchés. Souvent critique, le journaliste de Canal + sait aussi saluer les bonnes idées. Après la victoire du PSG face au Stade Rennais (3-0), au Parc des Princes, il a salué la performance d'un parisien : "(Moise) Kean a ouvert le score sur un contre de Di Maria sur Léa-Siliki, d’une jolie frappe. C’est son cinquième but avec le PSG et l’Italien montre qu’il apporte beaucoup plus que (Eric Maxim) Choupo-Moting."

Arrivé cet été pour suppléer le départ du Camerounais, l'international italien brille sous ses nouvelles couleurs. Prêté par Everton, Kean est en passe de subtiliser la place de Mauro Icardi, blessé et en méforme depuis son transfert définitif de l'Inter au PSG. Décisif, combattif, et en verve, l'ex-élément de la Juventus se relance dans la capitale française pour le plus grand bonheur de Leonardo.

Dans les dernières heures du mercato estival, c'est le directeur sportif, en personne, qui a poussé pour la signature de Kean. Tuchel, qui ne voulait pas s'enflammer sur sa nouvelle pépite, a avoué qu'il était impressionné par l'apport du transalpin après le match face au Stade Rennais : "Un grand cœur, de l’intensité. Il n’a pas peur, il est courageux, il fait ce qui est nécessaire. En ce moment, je ne voudrais pas être défenseur face à lui, parce que c'est dur, vraiment dur de jouer contre lui. Et c'est très important pour nous parce qu'à certains moments, on manque de cela." De Ménès, à Leonardo, en passant par Tuchel, Moise Kean a séduit toute la Ligue 1 en quelques semaines.