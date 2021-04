PSG - Mercato : Pochettino envoie un message lourd de sens à Mbappé

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des valeurs marchandes des Parisiens

À Paris, tout le monde reste suspendu à la décision de Kylian Mbappé. Si la prolongation de Neymar est en bonne voie, le PSG peine pour l'instant à convaincre son buteur. Engagé jusqu'en 2022, l'ex-Monégasque se sait à un tournant de sa carrière. Le club de la capitale espère garder son joyau. Mais, si le joueur tâtonne à prendre une décision, le champion de France voudra récupérer des liquidités en le vendant.

Auprès du Parisien, Mauricio Pochettino a fait le point sur la situation de Mbappé : "On a une super relation depuis trois mois, comme avec Ney. Je me force à lui parler français, mais il peut me parler en espagnol ou en anglais. On discute bien. J’ai beaucoup d’affection pour lui. Qui n’en aurait pas, d’ailleurs ? Son caractère, ce qu’il est au quotidien… Et bien sûr le grand joueur qu’il est. J’espère qu’il va s’inscrire ici de nombreuses années."

Pour l'Argentin, le champion du monde est une pierre angulaire du projet parisien : "Il peut aider le club à obtenir de grandes choses. Parce qu’il est rapide sur le terrain, c’est ça ? (rires) Il me semble être un garçon très mature, très joyeux. J’espère que sa décision sera de rester avec nous." Le message est passé.