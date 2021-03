PSG – Mercato : Pochettino voudrait l’ex-bourreau de Laurent Blanc

Zapping But! Football Club PSG : les meilleures déclarations de l'année 2020

Arrivé en décembre, Mauricio Pochettino a eu le temps d’observer son effectif. L’été dernier, avec l’aide de Leonardo, l’entraîneur du PSG va s’activer pour remodeler le groupe parisien selon ses desiderata.

Selon Foot Mercato, l’ex-coach de Tottenham a échangé avec un de ses anciens joueurs… et ce n’est pas Dele Alli, qui était proche de la capitale, cet hiver. Pochettino a pris des renseignements auprès de Serge Aurier. En difficulté sur le flanc droit, l’Argentin aimerait pouvoir compter sur l’Ivoirien.

Toujours d’après Foot Mercato, « les deux hommes s’apprécient » mais la discussion n’est pas allée loin pour le moment. À 28 ans, Aurier entre dans sa dernière année de contrat avec le club londonien. Selon FM, il est estimé à 12 millions d’euros par l’organigramme anglais.

Il y a un an, auprès de nos confrères de Canal + Afrique, Serge Aurier avait fait un appel du pied au PSG : « J'aimerais bien finir à Paris parce que c'est mon club de coeur. Pour Paris, j'aurais bien voulu beaucoup plus d'amour, il y a sentiment un peu d'inachevé. C'est mon club depuis tout petit, c'était un rêve pour moi de finir à Paris et il n'est pas terminé. Si je peux finir ma carrière à Paris, ce serait avec plaisir. J'aurais pu y rester toute ma carrière. Je suis le PSG de loin, mais ça reste mon club et ça ne bougera pas. » Parti en catimini après un conflit avec Laurent Blanc, il aurait l’occasion de bien finir son histoire d’amour avec le club de la capitale.