PSG - Mercato : Cristiano Ronaldo, la C1 et sa rivalité avec Messi plutôt que les millions ?

Cet après-midi face à la Corée du Sud, le Portugal tentera d'arracher la 1ère place de son groupe et Cristiano Ronaldo un neuvième but en Coupe du monde qui lui permettrait de rejoindre l'autre légende portugaise, Eusebio, dans l'histoire. Mais alors qu'il profite de la compétition qatarie pour se défouler après cinq mois très frustrants du côté de Manchester United, le quintuple Ballon d'Or voit les offres arriver de toutes parts après la résiliation de son bail avec les Red Devils.

On sait que l'Arabie Saoudite est prête à toutes les folies pour l'attirer. Un contrat de 200 M€ l'attendrait du côté d'Al-Nassr. Mais c'était déjà le cas cet été et CR7 avait décliné. Parce qu'il veut continuer à briller en Champions League, dont il est le meilleur buteur historique (141) et où il ne lui manque plus qu'un nouveau trophée pour égaler les six victoires dans l'épreuve de feu Paco Gento (Real Madrid). C'est la raison pour laquelle il préfèrerait s'engager avec Chelsea, qui est tenté et qui s'apprête à jouer les 8es de finale de la C1 face à Dortmund. Surtout que son grand rival, Lionel Messi, n'est qu'à douze longueurs (129) après s'être amusé comme un petit fou lors de la phase de poules avec le PSG. La rivalité et les records plutôt que la retraite dorée pour le Portugais !