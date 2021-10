PSG - Mercato : un attaquant sur le départ dès cet hiver ?

Zapping But! Football Club PSG : le Parc des Princes, une forteresse devenue vulnérable

Les mois se suivent et se ressemblent pour Mauro Icardi au PSG. Pas vraiment dans la peau d'un titulaire indiscutable, l'Argentin est désormais habitué à débuter les rencontres sur le banc de touche. Ce qui a déjà été le cas à quatre reprise en Ligue 1 cette saison. Et ce n'est pas la venue de Lionel Messi qui risque de pousser l'entraîneur, Mauricio Pochettino, à donner plus fie temps de jeu à Icardi.

Raison sans doute suffisante pour que les rumeurs autour de son avenir reprennent dans certains médias. C'est ainsi le cas de la Gazzetta Dello Sport, le quotidien italien, qui croit savoir que la Juventus Turin suit ce dossier avec grand intérêt. La priorité de la Vieille Dame serait un autre attaquant (Vlaovic du Genoa), mais une accélération du dossier Icardi à la Juventus dès le mercato hivernal ne serait pas à exclure.

Patience, donc...