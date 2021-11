PSG - Mercato : Zidane à Paris, négociations entamées !

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

Le quotidien régional, Le Parisien, confirme donc la rumeur. Etablie depuis depuis plusieurs semaines. Le PSG aurai bel et bien entamé des discussions avec Zinédine Zidane, l'ancien technicien du Real Madrid, pour l'attirer sur le banc de touche la saison prochaine.

Comme le précise Le Parisien, le triple vainqueur de la Ligue des champions succèderait bien entendu à Mauricio Pochettino en vue de la saison prochaine. Une réunion a même eu lieu en ce sens dans un grand hôtel parisien avant les vacances de la Toussaint avec Zizou, Jean-Claude Blanc et Leonardo, le directeur sportif du club.

Attention, toutefois, le calendrier des dirigeants parisiens pourrait être avancé. Et ce n'est pas la défaite d'hier soir à City qui risque de changer la donne, bien au contraire...

Zidane et le PSG : les négociations sont entamées depuis plusieurs semaines

