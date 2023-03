PSG, FC Barcelone – Mercato : l'Inter Miami prépare une offre historique pour Messi

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des valeurs marchandes des Parisiens

Si Lionel Messi est désireux de continuer encore un peu en Europe (au PSG ou au FC Barcelone), l'Inter Miami n'a pas renoncé à recruter l'Argentin dès cet été. Durant la Coupe du Monde, Jorge Mas, le propriétaire de l'Inter Miami, a passé beaucoup de temps avec l'entourage de Lionel Messi au Qatar pour travailler au corps le dossier.

Si l'on en croit L'Equipe, le club floridien réfléchirait à un deal à la David Beckham pour attirer le septuple Ballon d'Or en lui vendant un projet ambitieux. A l'époque de son départ au LA Galaxy en 2007, le Spice Boy avait accepté un contrat de cinq ans à seulement 32,5 M$ (30 M€) mais avec des perspectives d'après-carrière séduisante et la possibilité de créer sa propre franchise pour seulement 25 M$ (23,4 M€). Un coup gagnant pour Beckham puisque l'Inter Miami, fondé en 2018, est aujourd'hui estimé à 600 M$ (562 M€).

Une franchise et du foncier pour compléter le salaire ?

Pour l'agent de joueurs Jérôme Meary, qui travaille beaucoup en MLS, le plan serait le même avec Messi : « Au-delà d'un salaire important, il pourrait se voir proposer sa propre franchise à l'avenir, ou obtenir des parts à l'Inter Miami ». D'après The Athletic, l'Inter Miami pourrait même aller plus loin en proposant à Messi de l'immobilier autour du nouveau stade du club qui doit sortir de terre en 2025... Il faut dire que l'aura du Champion du Monde est tel qu'aux USA, les marques se ruent sur lui : « Il y a plein d'autres deals qui sont actuellement en train de se faire avec des marques locales. On peut leur faire confiance là-dessus, les Américains sont les champions du marketing ». Suffisant pour attirer Messi dès 2023 ? Cela paraît quand même assez peu probable...