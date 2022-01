PSG, Real Madrid – Mercato : les dessous de l'ultime proposition de Paris à Mbappé ont fuité !

Zapping But! Football Club PSG : les joueurs en fin de contrat en 2021

Comme révélé par Téléfoot vendredi soir, le PSG aurait formulé une nouvelle offre de prolongation à Kylian Mbappé. Une proposition à durée plus courte afin que l'attaquant de 22 ans – qui ne souhaite pas trancher pour le moment – ne se sente pas piégé à Paris.

40M€ par an jusqu'en juin 2024 ?

Le média espagnol ABC en dit plus sur cette ultime offre parisienne : il s'agirait d'un contrat de deux saisons supplémentaires, jusqu'en juin 2024, avec un salaire annuel de 40 M€ … qui en ferait le plus gros salaire du club devant Lionel Messi et Neymar. Une offre largement supérieure à celle du Real Madrid (21 M€ par an + prime à la signature de 40 M€).

En Espagne, on reste néanmoins très serein sur le fait que la volonté de Kylian Mbappé est de rejoindre le Real Madrid. Du côté de QSI, le grand objectif du dossier est désormais de garder le Bondynois au club au delà de la Coupe du Monde au Qatar en novembre 2022. Rien de plus...