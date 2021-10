PSG, Real Madrid - Mercato : Pogba hors-jeu, le crack du milieu identifié par Leonardo ?

Zapping But! Football Club Mbappé - Haaland : le duel en chiffres

L'Italie est un terrain de chasse très apprécié de Leonardo, le directeur sportif du PSG. Et dans sa quête d'un milieu de terrain, le club de la capitale aurait ciblé un plan B à Paul Pogba, qui devrait prolonger à MU. La piste mène à Franck Kessié, le milieu ivoirien du Milan AC.

Kessié refuse de prolonger à Milan

A 24 ans, le joueur est en fin de contrat. Et selon les médias italiens, les négociations pour sa prolongation sont en stand by, les exigences de l'ancien joueur de l'Atalanta Bergame étant trop élevées. Une aubaine pour le PSG, même si le FC Barcelone et des clubs anglais sont également sur le coup ? A suivre...