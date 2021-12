PSG, Real Madrid - Mercato : un nouvel argument de poids pour une prolongation de Mbappé à Paris ?

Zapping But! Football Club Bordeaux, PSG, OM, OL, ASSE : le top 10 des meilleurs buteurs de Ligue 1 en activité

Avec son doublé contre Monaco (2-0), Kylian Mbappé a atteint la barre des 100 buts en L1 avec le PSG et n'est plus très loin d'Edinson Cavani, le meilleur buteur de l'histoire du club de la capitale, à 22 ans et demi. « C'est déjà une légende du PSG, a commenté Johan Micoud hier dans L'Equipe du Soir. On le sentait tendu mais il a évacué en faisant cette interview dans laquelle il a parlé de tout, de l'Euro, de son avenir. S'il reste encore un an, il peut battre tous les records de buts au PSG. Ça peut être un argument. Il marquerait encore plus son passage ici avant de filer au Real. »

100 - Kylian Mbappé a désormais inscrit 100 buts en Ligue 1 avec Paris. Il est le plus jeune joueur à compter 100 réalisations avec une même équipe dans l’élite (22 ans et 357 jours) depuis qu’Opta enregistre cette donnée (1950/51). Stupéfiant. #PSGASM pic.twitter.com/poJvhUj5Nl — OptaJean (@OptaJean) December 12, 2021