PSG, Stade Rennais - Mercato : Aréola prêté à Fulham (officiel)

Il fallait se fier à la première impression concernant la destination d'Alphonse Aréola ! Au début de l'été, le gardien de but avait dévoilé sur les réseaux sociaux qu'il s'était acheté une maison à Londres. Alors, quand le PSG a rendu officiel le fait qu'il voulait s'en séparer, son futur lieu de résidence n'aurait pas dû faire l'ombre d'un doute.

Mais le Stade Rennais a débarqué sur le dossier et on a cru que les Bretons, qualifiés pour la Champions League, avaient les moyens de l'attirer. Et que le challenge sportif prévaudrait sur tout le reste. Mais le PSG vient d'officialiser que son champion du monde était prêté à Fulham avec option d'achat. C'est déjà bien, car les Anglais vont prendre à leur charge la totalité de leur salaire, mais c'est moins qu'escompté car Paris aurait préféré vendre son Titi formé au club.