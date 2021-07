PSG, Stade Rennais - Mercato : le dossier Pogba tranché par Camavinga ?

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

Selon Nicolo Schira, Manchester United qui s’est vu rejeter une proposition de prolongation par Paul Pogba, se préparerait déjà à lui trouver un remplaçant. Le spécialiste des transferts rapporte sur son compte twitter ce mardi, qu’en cas de départ de Paul Pogba, Manchester United tenterait de signer Saul Niguez de l’Atletico Madrid, ou bien le prometteur Eduardo Camavinga du Stade Rennais.

Pas encore d'offre du PSG pour Pogba ?

Pour rappel, les contrats des deux français arrivent à leur terme l’année prochaine dans leurs clubs respectifs, tandis que Niguez qui serait poussé vers la sortie par Diego Simeone, est sous contrat avec l’Atlético jusqu’en 2026. Une situation que risque de suivre de près le PSG qui suit les deux français depuis le début du mercato. Le journaliste Abdellah Boulma ajoute par ailleurs qu'aucune offre formelle n'a été formulée par le PSG pour Pogba même s'il s'agit d'une priorité de Leonardo.