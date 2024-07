PSG : à Milan, Zlatan Ibrahimovic veut virer deux anciens du LOSC !

Zapping But! Football Club PSG : le palmarès complet des Parisiens

Depuis l'arrivée de Paulo Fonseca, il y a quatre anciens pensionnaires du LOSC à l'AC Milan puisque le technicien portugais a rejoint en Lombardie Mike Maignan, mais aussi Divock Origi et Fodé Ballo-Touré.

Ballo-Touré et Origi poussés vers la sortie

Mais pour ces deux derniers, l'aventure pourrait bientôt se terminer. C'est en tout cas la volonté de Zlatan Ibrahimovic, le conseiller sportif milanais. Le Suédois les a invités à s'entraîner hors du groupe de Fonseca. «Divock Origi et Fodé Ballo-Touré ne font pas partie de nos plans. Ils feront partie de l’équipe de jeunes car ils ne font pas partie de notre projet», a-t-il indiqué. Les deux joueurs ont été prêtés en Premier League la saison dernière, Ballo-Touré à Fulham et Origi à Nottingham Forrest. Le défenseur n'avait disputé que six matches et l'attaquant belge n'avait inscrit que deux buts. Ceci explique sans doute cela...

