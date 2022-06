PSG, AC Milan - INFO BUT! : un défenseur parisien proche de San Siro ?

Alors que Sven Botman a fini par céder aux avances de Newcastle (idem concentrant Renato Sanches avec le PSG), l’AC Milan poursuit ses recherches afin de recruter un défenseur central pour remplacer le partant Alessio Romagnoli. Comme nous vous l’annoncions précédemment, les Rossoneri travaillent sur plusieurs scénarios afin d’accompagner Pierre Kalulu, Fikayo Tomori et Simon Kjaer la saison prochaine.

Après avoir proposé plus de trente millions d’euros pour Botman, les dirigeants lombards pourraient tenter leur chance sur un autre élément de premier plan (Bremer du Torino plait beaucoup), mais on se dirige davantage vers un changement de stratégie, notamment afin de bénéficier d’une plus grande marge de manœuvre pour se renforcer offensivement.

Ça discute pour Diallo

Aujourd’hui, la formation entraînée par Stefano Pioli pourrait ainsi miser sur un vétéran à moindre coût ou carrément parier sur un espoir évoluant à l’étranger, mais il existe aussi un entre-deux. Dans cette optique, Milan a repris le contact avec l’entourage du Parisien Abdou Diallo (26 ans), qui avait déjà été approché en janvier dernier. Lié jusqu’en juin 2024 avec le club de la Capitale, l’international sénégalais présente le profil recherché. Le natif de Tours est disponible, mais la formule de l’opération pourrait néanmoins poser problème.

Milan veut un prêt

En effet, les Milanais partent sur un prêt payant avec OA obligatoire, alors que les Parisiens rêvent d’un transfert sec autour de 30 M€. Les discussions doivent se poursuivre dans les prochains jours, l’ancien joueur de Monaco et de Dortmund étant davantage estimé autour de 18-20 M€. A noter que Thilo Kehrer (PSG) et Axel Disasi (Monaco) sont d’autres noms discutés du côté de Milanello.

Ignazio GENUARDI

