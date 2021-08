PSG : Al-Khelaïfi douche les critiques après le recrutement de Messi et ne ferme pas le Mercato !

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des joueurs les plus capés

En marge de la présentation de Lionel Messi, Nasser al-Khelaïfi a accordé un long et passionnant entretien à L'Equipe. Le président du PSG a notamment répondu aux critiques sur son recrutement sans limite avec la venue du meilleur joueur du monde, estimant que son Paris avait surtout saisi des affaires.

Messi fait déjà gagner beaucoup d'argent au PSG

« On a fait quatre transferts gratuits. La valeur de ces joueurs, minimum, c'est 400 à 500 M€. Je ne sais pas si vous le savez, mais en janvier un club offrait 600 M€ à Leo pour un contrat de quatre ans. Je ne vais pas vous dire combien on lui offre mais vous imaginez combien on a économisé ? Quand je regarde les prix du mercato en Angleterre... On a Donnarumma, le meilleur joueur de l'Euro, qui a à peine 22 ans ; Ramos, capitaine du Real Madrid ; Wijnaldum, capitaine des Pays-Bas ; Messi, capitaine de Barcelone ; Hakimi... Les gens parlent du fair-play financier mais la valeur du club était de 2,5 milliards d'euros. Aujourd'hui, on est à minimum 3 milliards », calcule Nasser Al-Khelaïfi.

Pour lui, la venue de Messi sera rapidement rentabilisé avec un nouveau développement des revenus : « Avant de faire signer Leo, on a fait des études pour voir au niveau commercial, sponsors, partenaires, ce qu'il était possible de faire. Il y en a plein qui sont prêts à signer des prolongations revues à la hausse, etc. Mais on veut calmer les choses. Il nous arrive quelque chose de magnifique. D'ici quelques semaines, on annoncera peut-être tous les détails sur cet aspect-là. Je fixe toujours des objectifs élevés, mais là, on est au-dessus de ces objectifs ».

« Le Mercato ? Je ne sais pas. On va voir »

Mettant désormais la pression sur la maire Anne Hidalgo pour un agrandissement du Parc des Princes avec pour objectif d'atteindre 80 000 places, Nasser Al-Khelaïfi n'a pas encore refermé son Mercato estival : « Je ne sais pas. On va voir », a-t-il glissé laconiquement.