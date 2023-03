PSG : Al-Khelaïfi enrage après le Bayern Munich, l’avenir de Campos déjà scellé ?

Les chantiers vont (re)commencer au PSG. Suite à la piteuse élimination en 8es de finale de la Ligue des champions, hier face au Bayern Munich (0-2), l’émir du Qatar va devoir prendre de grandes décisions pour la suite de son projet dans la capitale.

Il n’y avait qu’à voir la mine déconfite de Nasser Al-Khelaïfi hier au sortir de l’Allianz Riviera pour comprendre que le président du PSG devrait rendre des comptes très bientôt à son supérieur à Doha. Selon El Chiringuito, le dirigeant qatarien était passablement agacé par ses joueurs.

Selon L’Équipe, Luis Campos ne serait pas menacé pour autant dans l’immédiat. Mais il devra convaincre par un mercato pleinement réussi, ce qui n’a pas été franchement le cas l’été et l’hiver passés.

💥 Le gros coup de gueule de @DanielRiolo après Bayern-PSG : "Quand tu es supporter du PSG et que tu encaisses tout ça... Tu exploses ! On débriefe plus qu'une défaite ce soir, on débriefe un club qui est devenu la HONTE de l'Europe !" #rmclive pic.twitter.com/AcUEWfVfGa