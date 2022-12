PSG : Al-Khelaïfi se défend pour le choix Galtier et met une charge au duo Campos - Henrique !

Zapping But! Football Club PSG : que faut-il attendre du trio offensif avant le Mondial ?

Nasser n’a pas la langue dans sa poche pendant la Coupe du monde au Qatar. Après avoir encore défendu les valeurs de son pays, le président du PSG a défendu son choix de recruter Christophe Galtier pour remplacer Mauricio Pochettino sur le banc cet été.

Taxé à plusieurs reprises de n’avoir choisi l’ancien coach de l’OGC Nice par défaut, le dirigeant qatarien s’est offusqué. « Encore un commentaire incroyable qu’on a pu lire. Ce n’est pas vrai ! Sinon je n’aurais jamais signé avec lui. C’est l’un des deux entraîneurs pour qui j’ai le plus grand respect », a-t-il tonné dans L’Équipe. Lancé sur le mercato estival, où le PSG a connu quelques bugs, le président du PSG l’a reconnu volontiers.

« Je ne vais pas le cacher. Il y a eu des problèmes entre Antero Henrique et Luis Campos. C’est vrai. Mais, ce n’est rien de personnel. En fait, chacun est un peu entré dans le travail de l’autre, a-t-il avoué. C’est pourquoi nous avons décidé d’arrêter ça. Antero a fait du très bon travail dans les ventes, les prêts… Luis aussi de son côté. Mais c’est difficile d’avoir deux têtes. C’est juste une histoire de communication. Antero va rester mais il ne va plus gérer l’équipe première. Il va aider à Braga (QSI a pris 22 % du club) et nous allons aller dans un autre club également. »