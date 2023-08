PSG : al-Khelaïfi se prend un tacle d'un autre monde malgré Dembélé

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs passeurs de l'histoire

Malgré la très probable arrivée d'Ousmane Dembélé, le mercato du PSG ne suscite pas autant d'enthousiasme que prévu. Avec le départ quasiment certain de Kylian Mbappé ajouté à celui de Lionel Messi, le club de la capitale espère frapper un grand coup au niveau offensif. Mais force est de constater que les noms proposés ne sont pas aussi alléchants que ceux qui les ont précédés...

Walid Acherchour est déçu

Interrogé hier soir dans l’émission « l’After Foot » sur RMC, Walid Acherchour n'a pas caché sa déception concernant les futures probables arrivées parisiennes. « En début de mercato, on nous avait vendu Bernardo Silva et Harry Kane, deux joueurs de classe mondiale. Et là, du côté du PSG, on aura sûrement Kolo Muani et Dembélé, qui sont aussi de bons joueurs, mais ce n'est pas ce qui nous avait été promis », a-t-il déclaré.

