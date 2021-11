PSG : Al-Khelaïfi tire doublement profit de Messi, les bénéfices réinvestis en Ligue 1

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs passeurs de l'histoire

Disposant de la double casquette de président du PSG et de la chaîne beIN Sports, Nasser Al-Khelaïfi n'a pas franchement hésité au moment de sauter sur l'opportunité de faire signer Lionel Messi l'été dernier. Non seulement l'ancienne star du FC Barcelone a fait basculer le PSG dans une nouvelle dimension médiatique et marketing... Mais Messi a aussi été très bénéfique à beIN Sports, même si la chaîne qatarie ne diffuse plus la Ligue 1 en France.

Messi va permettre à la L1 de toucher un bonus

En effet, beIN reste propriétaire des droits TV à l'international, moyennant un règlement de 75 M€ par saison de minimum garanti. Des droits que la chaîne est parvenue à mieux monnayer grâce au sextuple Ballon d'Or. Depuis cet été, beIN a signé six nouveaux contrats sur le cycle 2021-24. Outre la Belgique, la Suède, la Norvège, l'Espagne, l'Inde et le Vietnam ont investi dans le foot français portant le total à une visibilité dans plus de 50 pays.

Selon L'Equipe, à quelques semaines de la fin de sa commercialisation, « le minimum garanti serait déjà dépassé et permettra à beIN Sports et la LFP de se partager les bénéfices ». Dans un communiqué, beIN Media Group s'est félicité de l'augmentation de ses audiences en Afrique du Nord et au Moyen-Orient, annonçant « une hausse de plus de 76 % de l'audience lors du Classique contre l'Olympique de Marseille le 24 octobre dernier ».