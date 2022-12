PSG : Al-Khelaïfi vend la mèche pour l’avenir de Messi, Mbappé et du Mercato hivernal

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

Coupe du monde oblige, on n’a jamais autant entendu Nasser Al-Khelaïfi que ces dernières semaines. Après avoir parlé à Bloomberg et Marca, voici que le président du PSG s’est longuement exprimé dans L’Équipe du jour. À la différence près que l’intéressé s’est aussi expliqué sur le mercato hivernal à venir.

« Recruter ? On verra, mais je ne pense pas. Nous n’avons besoin de personne. On doit garder la même équipe. Je pense qu’on a trouvé un esprit collectif et qu’on est bien, a-t-il affirmé. Christophe Galtier et Luis Campos n’ont rien demandé parce qu’ils comprennent. On discute tous ensemble. Le recrutement estival ? Honnêtement, c’est top. Les joueurs ont besoin de s’adapter à l’équipe, à la ville, au niveau aussi. Après, il y a beaucoup de matches, des blessures. Mais je suis très heureux. On a acheté français, des jeunes. On construit aussi pour le futur. »

Relancé au sujet de l’avenir de Lionel Messi et Kylian Mbappé en juin 2023, le président du PSG en saura plus après le Mondial. « Cette année, c’est la Coupe du monde. J’espère que Messi et Mbappé seront les plus forts de la Coupe du monde. Après, on parlera », a-t-il conclu. Patience...