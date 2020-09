PSG : Alessandro Florenzi a signé et pourra donc jouer contre l'OM (officiel)

Depuis hier et les informations de Gianluca Di Marzio, le voile a été levé sur une des priorités du PSG lors du Mercato. Le club de la capitale cherchait un latéral droit et l'a officialisé avec la venue d'Alessandro Florenzi.

Comme attendu, le défenseur international italien de 29 ans arrive de l'AS Roma. Leonardo a limité les risques avec un joueur régulièrement blessé en le recrutant par le biais d'un prêt payant (estimé à 1 millions d'euros) avec option d'achat (estimée à 9 millions).

Florenzi aligné face à l'OM ?

« Je suis particulièrement fier et heureux de devenir un joueur du Paris Saint-Germain. C’est un des clubs majeurs en Europe aujourd’hui comme l’a encore confirmé son parcours jusqu’en finale de la Ligue des champions, le mois dernier. J’aurai à cœur de donner mon maximum pour le Paris Saint-Germain et pour ses supporters. Nous avons des défis extraordinaires qui nous attendent cette saison. Ce sera un plaisir et un honneur de les relever aux côtés de mes nouveaux coéquipiers, qui font partie des meilleurs joueurs du monde », a déclaré le néo-parisien.

Grâce à cette signature officialisée ce vendredi, le PSG aura la possibilité de qualifier sa nouvelle recrue pour le choc dimanche soir face à l'OM. Même si Tuchel dispose de Kehrer ou Dagba dans ce secteur de jeu, l'arrivée de Florenzi ne pourra pas faire de mal dans un effectif décimé.