PSG : Alphonse Areola active déjà son mercato d'été

Ce sera l'un des mouvements de l'été. Nécessairement. Car on imagine mal Alphonse Areola, qui a joué toute la saison à Fulham (prêt avec option d'achat), revenir au PSG et accepter d'être la doublure de l'inamovible Keylor Navas. Raison sans doute suffisante pour que l'agent du gardien français, un certain Mino Raiola, prépare activement le prochain mercato d'été et trouve une porte de sortie idéale à son client.

Si l'on en croit le quotidien italien, le Corriere Dello Sport, Areola plaît à certaines grosses écuries du Calcio. L'AS Roma serait ainsi sur les rangs, au même titre que l'AC Milan, si le club lombard ne parvient pas à prolonger Gianluigi Donnarumma, ce qui est aujourd'hui le cas. Autre possibilité, et elle n'est pas à écarter, que Areola, qui a encore deux ans de contrat avec Paris, se maintienne avec Fulham en Premier League et pousse son club à lever l'option d'achat.

A suivre.